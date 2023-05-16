Міністерство охорони здоров’я створить робочу групу із представників держави, бізнесу та міжнародних організацій для реформування медицини

При Міністерстві охорони здоров’я буде створена спеціальна робоча група із представників державної влади, бізнесу, міжнародних організацій і громадських об’єднань для розробки додаткових механізмів реформування медичної галузі.

Відповідна пропозиція міститься у тексті резолюції, яку ухвалили учасники круглого столу “Приватна медицина у реформі охорони здоров’я та післявоєнному відновленні України”, організованого Асоціацією приватних медичних закладів України спільно з Американською торговельною палатою в Україні.

“Учасники заходу наполягають на створенні при Міністерстві охорони здоров’я України спеціальної робочої групи, до складу якої увійдуть представники профільних органів державної влади, бізнесу, міжнародних організацій, провідних громадських об’єднань та аналітичних центрів, завданнями якої будуть координація розробки й імплементації додаткових ефективних механізмів реформування системи охорони здоров’я України, їхнє практичне впровадження та контроль застосування”, — йдеться у тексті резолюції, яка оприлюднена на сайті Асоціації приватних медичних закладів України за підсумками круглого столу.

Текст резолюції направлений міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшку. Представники галузі охорони здоров’я підкреслили, що оперативні організаційні кроки з боку МОЗ дозволять розпочати діяльність робочої групи вже до кінця травня поточного року.

З ініціативою ведення більш тісного та регулярного діалогу між представниками держави, медичної галузі, міжнародних донорів та експертів виступив під час круглого столу міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. “На порядку денному повоєнного відновлення залучення приватних інвестицій, а не лише донорських коштів чи бюджетних. Ми зацікавлені в тому, щоб в українську систему охорони здоров’я прийшли приватні інвестиції. Державна та приватна медицина мають розвиватись разом, здійснити перезавантаження системи, не втрачаючи часу”, — заявив міністр.

Робоча група при МОЗ стане діалоговою платформою, яка допоможе спільними зусиллями адаптувати реформу системи охорони здоров’я до умов воєнного часу, а також додати до її механіки важелі, які дозволять медичній галузі гідно зустріти виклики етапу післявоєнної відбудови.

Нагадаємо, 25 квітня відбулась професійна дискусія з участю законодавців, урядовців, представників Всесвітньої організації охорони здоров’я та агенції USAID, представників закладів охорони здоров’я різної форми власності.

На думку учасників заходу, медична реформа має передбачати впровадження додаткових механізмів та інструментів у відповідь на безпрецедентні виклики воєнного часу. Серед них розробка та впровадження механізмів державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я, що дозволить модернізувати її, залучити додаткові інвестиції на повоєнне відновлення галузі та підвищення якості медичних послуг.

У межах круглого столу Михайло Радуцький, голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, запропонував реалізувати пілотний проєкт в одному з міст країни, який дозволить на практиці відпрацювати нові прогресивні механізми. Ольга Гаврилишин, менеджерка з питань стратегічного розвитку Американської торговельної палати, заявила, що компанії – члени Палати готові брати активну участь в економічному відновленні України, зокрема сфери охорони здоров’я, а бізнес готовий підтримати впровадження медичної реформи, сучасних інструментів фінансування та розвитку галузі. Голова Асоціації приватних медичних закладів України Олена Єщенко наголосила, що Асоціація підтримує реформу системи охорони здоров’я, яка має забезпечити високу якість медичної допомоги, використання передових світових протоколів і стандартів лікування, технологічних інновацій.