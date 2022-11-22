Згідно з домовленостями між першими леді України та Туреччини одеський будинок дитини евакуювали до Анкари, повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"34 вихованців одеського будинку дитини № 3 "Сонечко" разом з особами супроводу та їхніми дітьми (усього 70 людей) днями евакуювали до турецького міста Анкара, де вони перебуватимуть, поки ситуація в Україні не стабілізується", - зазначено в повідомленні.

У складі групи – діти, позбавлені батьківського піклування, і ті, хто опинився у складних життєвих умовах. Вихованців будинку дитини супроводжують, зокрема, персонал "Сонечка" та працівники дитячих медичних закладів Одеси на чолі з лікарем та керівником будинку дитини Ольгою Зброжик.

Евакуйованих українців розмістили у спеціалізованому дитячому будинку в Ер'ямані (один із районів Анкари). Діти мають усі можливості для розвитку, кваліфіковану медичну та реабілітаційну допомогу. Класи оснащені всім необхідним, комфортні умови проживання враховують вік вихованців. Українські фахівці, які опікуються дітьми, тісно співпрацюватимуть із турецькими соціальними працівниками. Їм допомагатимуть перекладачі – для комунікації з колегами та швидшої адаптації.

Зазначено, що переговори про тимчасовий прихисток українських дітей дружини президентів провели під час візиту Олени Зеленської до Туреччини на початку жовтня.

Раніше вихованців одеських будинків дитини вже прийняли Литва (46 осіб) та Чернівці (59 осіб). Усім їм забезпечено комфортні умови проживання та виховання, і головне – безпеку, якої діти були позбавлені через постійні обстріли міста.