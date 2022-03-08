Події

16:31 08.03.2022

Допомога малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям, виплати переселенцям буде продовжено без необхідності звертатися до органів соцзахисту - Шмигаль

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Допомога малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям, дітям з тяжкими захворюваннями, виплати внутрішньо переміщеним особам будуть продовжені без необхідності звертатися до органів соцзахисту, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Кабінет Міністрів працює над тим, щоб найменш захищені верстви населення безперебійно отримували належну допомогу. Уряд ухвалив рішення, що допомога малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям, дітям з тяжкими захворюваннями, виплати внутрішньо переміщеним особам будуть продовжені без необхідності звертатися до органів соцзахисту", - сказав Шмигаль у зверненні у вівторок удень.

Також уряд змінив порядок нарахування пільг та субсидій.

Зокрема, якщо місцеві органи соцзахисту не зможуть виконувати свої функції, усі виплати здійснить безпосередньо Міністерство соціальної політики через Ощадбанк, навіть якщо в одержувачів відкриті рахунки в інших банках.

Теги: #війна #допомога #премєр
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