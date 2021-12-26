В Україні за добу виявили 2 810 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужало 4 279 людей, 138 померли

В Україні станом на ранок неділі зафіксовано 2 810 нових випадків захворювання на COVID-19, одужало 4 279 людей, 138 померли, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 25 грудня в Україні зафіксовано 2 810 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 240, медпрацівників – 30); 28 258 осіб було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 9 190 осіб, другу дозу -18 716 осіб, додаткову дозу отримали 104 особи, ревакцинальну дозу – 248 осіб. Також за минулу добу госпіталізовано – 1 832 особи; летальних наслідків – 138; одужали – 4 279 людей", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі.

Днем раніше, 25 грудня виявили 5276 нових випадків захворювання СOVID-19, 24 грудня за добу виявили 6647 нових випадків захворювання СOVID-19, 23 грудня виявили 7312 нових випадків захворювання СOVID-19, 22 грудня виявили 6363 нові випадки захворювання СOVID -19, 21 грудня повідомлялося про 6029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 20 грудня виявили за добу 2536 нових випадків захворювання СOVID-19, 19 грудня виявили за добу 3602 нові випадки захворювання СOVID-19, 18 грудня за добу виявили 7503 нові випадки захворювання СOVID-19, 17 грудня виявили 8899 нових випадків захворювання СOVID-19, 16 грудня виявили 9590 нових випадків захворювання СOVID-19, 15 грудня за добу виявили 8109 нових випадків захворювання СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 645 124 особи; одужало – 3 428 212 осіб; летальних випадків - 94838.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 583 761 особа, з них отримали першу дозу – 14 583 759 осіб, отримали дві дози – 13 393 627 осіб, отримали додаткову дозу – 2 022 особи, ревакцинальну дозу – 615 осіб. Загалом проведено 27 980 023 щеплення.