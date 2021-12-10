"Укравтодор" заготовил на зиму более 90% годовой потребности противогололедных материалов

Заместитель главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Андрей Ивко заявил, что "Укравтодор" готов к предстоящей зиме и заготовил более 90% годовой потребности противогололедных материалов.

"На сегодняшний день заготовили более 90% годовой потребности противогололедных материалов. Это больше, чем в предыдущие годы, как в процентном, так и количественном смысле. Подготовили всю технику. И в областях нет эффекта "неожиданной зимы", - сообщил он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, если меняются погодные условия, это фиксируется онлайн, и тогда оперативно на дороги выходит специализированная техника.

"Поэтому все готовы", - подытожил он.