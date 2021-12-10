События

16:02 10.12.2021

"Укравтодор" заготовил на зиму более 90% годовой потребности противогололедных материалов

1 мин читать
"Укравтодор" заготовил на зиму более 90% годовой потребности противогололедных материалов

Заместитель главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Андрей Ивко заявил, что "Укравтодор" готов к предстоящей зиме и заготовил более 90% годовой потребности противогололедных материалов.

"На сегодняшний день заготовили более 90% годовой потребности противогололедных материалов. Это больше, чем в предыдущие годы, как в процентном, так и количественном смысле. Подготовили всю технику. И в областях нет эффекта "неожиданной зимы", - сообщил он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, если меняются погодные условия, это фиксируется онлайн, и тогда оперативно на дороги выходит специализированная техника.

"Поэтому все готовы", - подытожил он.

Теги: #укравтодор #гололед #материалы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:10 10.12.2021
За 2021 год мы возобновили 5 тыс. км дорог – замглавы "Укравтодора"

За 2021 год мы возобновили 5 тыс. км дорог – замглавы "Укравтодора"

15:28 10.12.2021
Движение по вантовому мосту в Запорожье откроется в последнюю декаду декабря - замглавы "Укравтодора"

Движение по вантовому мосту в Запорожье откроется в последнюю декаду декабря - замглавы "Укравтодора"

15:19 10.12.2021
"Укравтодор" в 2021г возобновил 5 тыс. км дорог - замглавы агентства

"Укравтодор" в 2021г возобновил 5 тыс. км дорог - замглавы агентства

15:09 10.12.2021
Строительство трассы М-30 от Стрыя до Изварино будет завершено в начале 2022 года - замглавы "Укравтодора"

Строительство трассы М-30 от Стрыя до Изварино будет завершено в начале 2022 года - замглавы "Укравтодора"

13:59 08.12.2021
В Киеве 9 декабря ожидается гололед

В Киеве 9 декабря ожидается гололед

11:17 07.12.2021
Отбор подрядчика для строительства Киевской объездной дороги будет проходить по открытой международной процедуре

Отбор подрядчика для строительства Киевской объездной дороги будет проходить по открытой международной процедуре

10:20 30.11.2021
Дорожники в Сумской области завершили ремонт трассы Н-12 Сумы-Полтава

Дорожники в Сумской области завершили ремонт трассы Н-12 Сумы-Полтава

14:39 23.11.2021
Дорожники завершили в Луганской области ремонт трасс по маршрутам Сватово-Старобельск и Старобельск-Новоайдар

Дорожники завершили в Луганской области ремонт трасс по маршрутам Сватово-Старобельск и Старобельск-Новоайдар

11:39 18.11.2021
Материалы Bellingcat будут изучаться в рамках расследования – Венедиктова

Материалы Bellingcat будут изучаться в рамках расследования – Венедиктова

13:44 17.11.2021
Дорога Борисполь-Днепр будет возобновлена в ближайшие два года - замглавы "Укравтодора"

Дорога Борисполь-Днепр будет возобновлена в ближайшие два года - замглавы "Укравтодора"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский обсудил с Макроном разблокирование нормандского формата и диверсификацию поставок энергоносителей, общение продолжится 15 декабря

РФ перекрыла около 70% акватории Азовского моря и препятствует свободному судоходству – ВМС

Корабль "Донбасс" имеет полное право плавать в украинских водах – посольство США

Организация возможного визита в Украину Папы Римского находится в повестке дня - МИД

В центре Киева горит офисно-складское здание

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харькове в туннель метро проник посторонний, движение на Холодногорско-Заводской линии приостановлено

Зеленский обсудил с Макроном разблокирование нормандского формата и диверсификацию поставок энергоносителей, общение продолжится 15 декабря

В Киеве ликвидировали пожар в офисно-складском здании в центре

Финляндия закупит у США 64 истребителя F-35A

Генпрокурор обсудила с представителями Всемирного банка возвращение украденных активов

РФ перекрыла около 70% акватории Азовского моря и препятствует свободному судоходству – ВМС

Корабль "Донбасс" имеет полное право плавать в украинских водах – посольство США

Суд признал недостоверной информацию Бутусова и Гордона о гражданстве РФ у Пальчевского

Организация возможного визита в Украину Папы Римского находится в повестке дня - МИД

В центре Киева горит офисно-складское здание

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА