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18:37 16.08.2021

Булава гетьмана Мазепы и Конституция Пилипа Орлика выставлены в "Софии Киевской"

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Булава гетьмана Мазепы и Конституция Пилипа Орлика выставлены в "Софии Киевской"

В Национальном заповеднике "София Киевская" в понедельник состоялось торжественное открытие выставочного проекта "Раритеты украинского казацкого государства - Гетманщины ΧVII-XVIII вв.: К 30-Летию независимости Украины".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", выставка раскрывает отдельные моменты жизни Украинского государства времен правления гетманов Ивана Мазепы и Пилипа Орлика. Главными экспонатами выставки стали раритеты, которые хранятся в архивных и музейных учреждениях Королевства Швеции, а именно латиноязычный оригинал Конституции Пилипа Орлика и булава гетьмана Ивана Мазепы, которая позже также принадлежала Орлику.

Оригинал Конституции 1710 года привезен в Киев впервые за 311 лет.

Из украинских архивов в экспозиции представлены пять универсалов 1687-1710 готов, изданных Мазепой в Батурине, а также клейнод гетьмана Мазепы - знак достоинства главы Украинского государства.

Выставка будет открыта для посещения с 16 августа по 14 ноября 2021 года.

Во время торжественного открытия экспозиции министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поблагодарил посольство Швеции в Украине и руководство заповедника. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что переговоры со Швецией о предоставлении для экспонирования оригинала Конституции Пилипа Орлика длились около 13 лет.

"Сегодня семь дней нас отделяет от проведения первого учредительного саммита Крымской платформы, а в Конституции Пилипа Орлика очень четко написано, что победить Россию Украина может только в союзе с Крымским ханством. Это один из ключевых внешнеполитических постулатов Конституции Пилипа Орлика. Поэтому я считаю, что присутствие Конституции Пилипа Орлика именно в эти дни в Украине - это знак, символ и дополнительная помощь нам в тех делах, которые мы делаем", - добавил Кулеба.

"Конституция Пилипа Орлика" - договоры и постановления прав и вольностей Войска Запорожского - конституционный договор гетмана Войска Запорожского Пилипа Орлика со старшиной и казачеством, определявший права и обязанности всех членов Войска. Заключен 5 апреля 1710г. в г.Бендеры во время избрания Орлика гетманом. От всей старшины и казачества конституцию Орлика подписал кошевой атаман Кость Гордиенко. Должна была быть ратифицирована шведским королем Карлом XII, в случае его победы в Северной войне. Написана на латыни и староукраинском языке. Состоит из преамбулы и 16 статей. Украиноязычный оригинал Конституции хранится в Москве в Российском государственном архиве древних актов.

Латиноязычная копия XVIII века хранится в Стокгольме Национальном архиве Швеции (папка "Дела казачества"). В архив документ попал после раскопок на сельскохозяйственных угодьях. Его нашли в глиняном горшке, свернутым в свиток. По мнению шведских ученых, документ переписал Пилип Орлик для вручения дипломатам европейских государств.

 

Теги: #экспонат #орлик #софия_киевская
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