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19:21 16.08.2021

Кулеба: верю, что однажды оригинал Конституции Пилипа Орлика навсегда останется в Украине

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Кулеба: верю, что однажды оригинал Конституции Пилипа Орлика навсегда останется в Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба верит, что в будущем славяноязычная версия оригинала Конституции Пилипа Орлика навсегда вернется в Украину.

"Мы 13 лет работали над тем, чтобы привезти оригинал. И хоть никто не верил, но оригинал уже привезен. Я абсолютно уверен, что однажды оригинал Конституции Пилипа Орлика навсегда останется в Украине", - сказал он журналистам в понедельник вечером в Киеве.

Кулеба отметил, что хотел бы, чтобы в Украину вернулась именно та версия Конституции, которая написана на славянском языке, сейчас она находится в Российской Федерации.

Как сообщалось, "Конституция Пилипа Орлика" - договоры и постановления Прав и вольностей Войска Запорожского - конституционный договор гетмана Войска Запорожского Пилипа Орлика со старшиной и казачеством, определявший права и обязанности всех членов Войска.

Заключен 5 апреля 1710 г. в г. Бендеры во время избрания Орлика гетманом. От всей старшины и казачества конституцию Орлика подписал кошевой атаман Кость Гордиенко. Должна была быть ратифицирована шведским королем Карлом XII, в случае его победы в Северной войне. Написана на латыни и староукраинском языке. Состоит из преамбулы и 16 статей. Украиноязычный оригинал Конституции хранится в Москве в Российском государственном архиве древних актов.

Латиноязычная копия XVIII века хранится в Стокгольме Национальном архиве Швеции (папка "Дела казачества"). В архив документ попал после раскопок на сельскохозяйственных угодьях. Его нашли в глиняном горшке, свернутым в свиток. По мнению шведских ученых, документ переписал Пилип Орлик для вручения дипломатам европейских государств.

С 16 августа по 14 ноября латиноязычная версия Конституции Пилипа Орлика экспонируется в Национальном заповеднике "София Киевская" в рамках проекта "Раритеты украинского казацкого государства - Гетманщины ΧVII-XVIII вв.: К 30-Летию независимости Украины".

Теги: #орлик #конституция #мид
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