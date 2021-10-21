События

03:39 21.10.2021

Восстановлено газоснабжение жителям 69 домов, отключенным 19 октября из-за аварии в "Софии Киевской"

1 мин читать

АО "Киевгаз" восстановило газоснабжение жителям 69 домов, которые были отключены 19 октября из-за аварии на территории национального заповедника "София Киевская", сообщила пресс-служба киевской госгорадминистрации (КГГА).

"Сотрудники АО "Киевгаз" продолжают восстанавливать распределение газа в многоэтажки, которые были отключены 19 октября в результате аварийной ситуации на территории национального заповедника "София Киевская". На сегодня жителям 69 домов восстановили газоснабжение", - говорится в сообщении.

В частности, газовики проводят обследование внутридомовых сетей зданий и газовых приборов в квартирах и пускают газ в тех домах, где отсутствуют нарушения правил безопасности систем газоснабжения.

Как отмечается, при повторном пуске газа в помещения сотрудники "Киевгаза" должны проверить безопасность использования газового оборудования в каждой квартире. "В случае выявления нарушений эксплуатации газовых приборов они не имеют права повторно пускать газ, ведь это может привести к аварийной ситуации", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что при проверке квартир во многих домах выявлены нарушения, по которым их жители остаются без газоснабжения. Среди них не предоставление доступа сотрудникам "Киевгаз" в квартиры, нарушение работы дымовых и вентиляционных каналов (не соответствуют нормам ДБН), опасные перепланировки квартир со спрятанными в стену газопроводами, самовольно установленное газовое оборудование, выявлено электрическое напряжение на внешнем и внутреннем газопроводах.

Теги: #газоснабжение #авария #софия_киевская #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:33 21.10.2021
Украина может отказаться от газового импорта в течение 5 лет

Украина может отказаться от газового импорта в течение 5 лет

22:52 20.10.2021
В "красную" зону могут попасть еще семь областей

В "красную" зону могут попасть еще семь областей

22:31 20.10.2021
"Динамо" на выезде минимально проиграло "Барселоне" в Лиге чемпионов

"Динамо" на выезде минимально проиграло "Барселоне" в Лиге чемпионов

22:29 20.10.2021
В Раде планируется установить центр вакцинации

В Раде планируется установить центр вакцинации

21:39 20.10.2021
На ж/д вокзале во Львове с 21 октября откроют еще один центр вакцинации

На ж/д вокзале во Львове с 21 октября откроют еще один центр вакцинации

13:38 20.10.2021
Кабмин утвердил соглашение с ОАЭ о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом

Кабмин утвердил соглашение с ОАЭ о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом

13:09 20.10.2021
Глава МИД: Украина пока не планирует ограничивать авиасообщение с Британией из-за распространения Delta-Plus

Глава МИД: Украина пока не планирует ограничивать авиасообщение с Британией из-за распространения Delta-Plus

14:43 19.10.2021
США будут поддерживать оборонную реформу в Украине до достижения критериев членства в НАТО – министр обороны

США будут поддерживать оборонную реформу в Украине до достижения критериев членства в НАТО – министр обороны

10:25 19.10.2021
В случае исключения Украины из "зеленой зоны" некоторые страны ЕС могут временно ограничить въезд для туристов - МИД

В случае исключения Украины из "зеленой зоны" некоторые страны ЕС могут временно ограничить въезд для туристов - МИД

17:29 18.10.2021
Украина и ЮАР возобновили контакты после 23 лет перерыва

Украина и ЮАР возобновили контакты после 23 лет перерыва

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд в Киеве арестовал заочно экс-премьера Азарова по подозрению в госизмене

На Донбассе с полуночи было 8 обстрелов со стороны российских наемников, один украинский военный ранен

Столица вынуждена повышать тарифы на проезд из-за подорожания энергоносителей - КГГА

Сумская область с 23 октября станет "красной" зоной эпидопасности

У каждого десятого сотрудника пищеблоков в учебных заведениях Украины обнаружен золотистый стафилококк - Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Почти 50 тыс. случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Великобритании

США продолжат сдерживать попытки РФ занять главную позицию в регионе Черного моря

Саакашвили может быть госпитализирован в ближайшие выходные

Украинский институт при МИД возглавил первый гендиректор учреждения Шейко

Обязательную вакцинацию для 50+ могут ввести в Латвии

В ПА ОБСЕ заявляют о препятствиях работе СММ на востоке Украины

Зеленский: ситуация на Донбассе осложняется, мы должны быть готовы к любому развитию событий

Зеленский: возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права должно стать приоритетом мирового сообщества

В "Голосе" считают ошибкой отставку министра экологии в преддверии Конференции ООН по климату

Суд в Киеве арестовал заочно экс-премьера Азарова по подозрению в госизмене

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА