События

12:41 13.08.2021

Оригинал Конституции Пилипа Орлика будет находиться в Софийском соборе до 14 ноября

2 мин читать
Оригинал Конституции Пилипа Орлика будет находиться в Софийском соборе до 14 ноября

Оригинал Конституции Пилипа Орлика, прибывший из Швеции в Киев 10 августа для временного экспонирования в рамках празднования 30-й годовщины Независимости Украины, будет экспонироваться в Софийском соборе в центре Киева до середины ноября.

"Все желающие смогут увидеть этот исторический документ с 16 августа по 14 ноября 2021 года в Софийском соборе в Киеве", - сообщается на сайте Офиса президента Украины.

В сообщении отмечается, что документ считается одной из первых конституций Европы и, хотя реальной силы так и не получила, "в истории она осталась как оригинальная правовая достопримечательность, которая впервые в Европе обосновывает возможность существования парламентской демократической республики".

"Прибытие документа, который впервые провозглашал украинскую независимость, на территорию независимой и суверенной Украины, стало еще одним шагом в восстановлении исторической преемственности Украины со времен Руси, казацкой державы, Украинской Народной Республики и по сей день. Современная Украина воплощает стремления и мечты всех прошлых поколений борцов за независимость", - подчеркивают в Офисе президента.

Как сообщалось, в конце июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к 30-летию независимости Украины в Киев впервые за 311 лет из Швеции привезут оригинал первой украинской Конституции Пилипа Орлика 1710 года. Ранее ожидалось, что Конституция прибудет 16 августа, за неделю до Дня независимости Украины.

"Конституция Пилипа Орлика" - договоры и постановления Прав и вольностей Войска Запорожского - конституционный договор гетмана Войска Запорожского Пилипа Орлика со старшиной и казачеством, определявший права и обязанности всех членов Войска. Заключен 5 апреля 1710 г. в г. Бендеры во время избрания Орлика гетманом. От всей старшины и казачества конституцию Орлика подписал кошевой атаман Кость Гордиенко. Должна была быть ратифицирована шведским королем Карлом XII, в случае его победы в Северной войне. Написана на латыни и староукраинском языке. Состоит из преамбулы и 16 статей. Украиноязычный оригинал Конституции хранится в Москве в Российском государственном архиве древних актов.

Латиноязычная копия XVIII века хранится в Стокгольме Национальном архиве Швеции (папка "Дела казачества"). В архив документ попал после раскопок на сельскохозяйственных угодьях. Его нашли в глиняном горшке, свернутым в свиток. По мнению шведских ученых, документ переписал Пилип Орлик для вручения дипломатам европейских государств.

Теги: #орлик #собор #конституция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:52 10.08.2021
Оригинал Конституции Пилипа Орлика привезли в Украину

Оригинал Конституции Пилипа Орлика привезли в Украину

11:27 05.08.2021
Почти половина украинцев считают противоречащие Конституции решения главной угрозой в работе власти в ближайшие три года – опрос

Почти половина украинцев считают противоречащие Конституции решения главной угрозой в работе власти в ближайшие три года – опрос

11:40 02.08.2021
Украинцы смогут увидеть оригинал Конституции Пилипа Орлика в Софийском соборе с 16 августа - Зеленский

Украинцы смогут увидеть оригинал Конституции Пилипа Орлика в Софийском соборе с 16 августа - Зеленский

16:23 21.07.2021
Тимошенко: "Батькивщина" разработала проект Конституции с четвертой ветвью власти – контрольной

Тимошенко: "Батькивщина" разработала проект Конституции с четвертой ветвью власти – контрольной

18:11 28.06.2021
Порошенко предостерег власть от нарушения Конституции: это не "шведский стол", это фундамент государственности Украины

Порошенко предостерег власть от нарушения Конституции: это не "шведский стол", это фундамент государственности Украины

16:02 28.06.2021
Кличко: верю, что Украина станет конституционно развитым и правовым европейским государством

Кличко: верю, что Украина станет конституционно развитым и правовым европейским государством

15:11 28.06.2021
Разумков называет популизмом идею изменения Конституции через всенародный референдум

Разумков называет популизмом идею изменения Конституции через всенародный референдум

14:30 28.06.2021
Конституцию Украины можно и нужно менять, но исключительно в интересах украинского народа - Кучма

Конституцию Украины можно и нужно менять, но исключительно в интересах украинского народа - Кучма

12:18 28.06.2021
Процесс внесения изменений в Конституцию Украины в части децентрализации будет непростым - Разумков

Процесс внесения изменений в Конституцию Украины в части децентрализации будет непростым - Разумков

12:04 28.06.2021
Разумков: Распространение действия Конституции на всей территории Украины - важная задача в условиях оккупации

Разумков: Распространение действия Конституции на всей территории Украины - важная задача в условиях оккупации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Меркель 20 августа посетит Россию, 22 августа - Украину, сообщили в правительстве ФРГ

Правоохранители задержали руководителя ГПЗКУ при попытке бегства из Украины

Участие в "Крымской платформе" подтвердили 40 государств и организаций - Кулеба

Украина разрабатывает пути эвакуации своих граждан из Афганистана в случае обращения за помощью

В Украине за сутки зафиксировано 1263 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 1007 человек, 44 летальных случая

ПОСЛЕДНЕЕ

"Автомагистраль-Юг" завершила ремонт участка дороги Р-33 в Одесской области

Меркель 20 августа посетит Россию, 22 августа - Украину, сообщили в правительстве ФРГ

Во Франции противники "санитарных пропусков" намерены продолжать протесты

В Минобороны Украины провели беседу с призеркой Олимпиады Ярославой Магучих по поводу ее объятий с российской спортсменкой

Греция смогла взять под контроль лесные пожары, остаются точечные возгорания

Подольско-Воскресенский переход планируют открыть для автомобилей до конца года

В США начнут предлагать третью дозу вакцины от COVID-19 людям с ослабленным иммунитетом

На выходных погода в Украине не изменится: тепло и сухо, лишь на юго-востоке кратковременные дожди с грозами

Правоохранители задержали руководителя ГПЗКУ при попытке бегства из Украины

Участие в "Крымской платформе" подтвердили 40 государств и организаций - Кулеба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА