Оригинал Конституции Пилипа Орлика будет находиться в Софийском соборе до 14 ноября

Оригинал Конституции Пилипа Орлика, прибывший из Швеции в Киев 10 августа для временного экспонирования в рамках празднования 30-й годовщины Независимости Украины, будет экспонироваться в Софийском соборе в центре Киева до середины ноября.

"Все желающие смогут увидеть этот исторический документ с 16 августа по 14 ноября 2021 года в Софийском соборе в Киеве", - сообщается на сайте Офиса президента Украины.

В сообщении отмечается, что документ считается одной из первых конституций Европы и, хотя реальной силы так и не получила, "в истории она осталась как оригинальная правовая достопримечательность, которая впервые в Европе обосновывает возможность существования парламентской демократической республики".

"Прибытие документа, который впервые провозглашал украинскую независимость, на территорию независимой и суверенной Украины, стало еще одним шагом в восстановлении исторической преемственности Украины со времен Руси, казацкой державы, Украинской Народной Республики и по сей день. Современная Украина воплощает стремления и мечты всех прошлых поколений борцов за независимость", - подчеркивают в Офисе президента.

Как сообщалось, в конце июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к 30-летию независимости Украины в Киев впервые за 311 лет из Швеции привезут оригинал первой украинской Конституции Пилипа Орлика 1710 года. Ранее ожидалось, что Конституция прибудет 16 августа, за неделю до Дня независимости Украины.

"Конституция Пилипа Орлика" - договоры и постановления Прав и вольностей Войска Запорожского - конституционный договор гетмана Войска Запорожского Пилипа Орлика со старшиной и казачеством, определявший права и обязанности всех членов Войска. Заключен 5 апреля 1710 г. в г. Бендеры во время избрания Орлика гетманом. От всей старшины и казачества конституцию Орлика подписал кошевой атаман Кость Гордиенко. Должна была быть ратифицирована шведским королем Карлом XII, в случае его победы в Северной войне. Написана на латыни и староукраинском языке. Состоит из преамбулы и 16 статей. Украиноязычный оригинал Конституции хранится в Москве в Российском государственном архиве древних актов.

Латиноязычная копия XVIII века хранится в Стокгольме Национальном архиве Швеции (папка "Дела казачества"). В архив документ попал после раскопок на сельскохозяйственных угодьях. Его нашли в глиняном горшке, свернутым в свиток. По мнению шведских ученых, документ переписал Пилип Орлик для вручения дипломатам европейских государств.