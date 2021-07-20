На "Ривнеазот" произошла разгерметизация емкости с азотной кислотой, никто не пострадал – МВД

В Министерстве внутренних дел Украины сообщают об отсутствии жертв и пострадавших в результате разгерметизации емкости с азотной кислотой на ЧАО "Ривнеазот" в г.Ровно во вторник.

"20 июля в ГСЧС Украины поступила информация что в г.Ровно на территории завода ОАО "Ривнеазот" произошла разгерметизация емкости с азотной кислотой (аварийная остановка агрегата в цехе азотной кислоты). В 17:26 утечка азотной кислоты прекращена. Жертв и пострадавших нет", - сообщается на странице МВД в Facebook.

По данным ведомства, от ГСЧС для ликвидации последствий аварии было привлечено 12 человек и три единицы техники.

Как сообщалось, "Ривнеазот" сообщил о чрезвычайной ситуации на предприятии во вторник - разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты, в результате которой произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода. "Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы собственными силами. Жертв и пострадавших нет", – рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе предприятия.

По данным "Ривнеазота", на текущий момент показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм, угрозы окружающей среде и населению нет.

Ранее местные СМИ сообщили о взрыве на предприятии. В соцсетях появились фотографии образовавшегося в результате происшествия облака желто-оранжевого цвета, которое направилось в сторону областного центра и его северных окрестностей.