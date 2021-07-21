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15:31 21.07.2021

Монастырский: Предварительная причина аварии на "Ривнеазоте" - коррозия трубопровода

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Монастырский: Предварительная причина аварии на "Ривнеазоте" - коррозия трубопровода

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявляет, что предварительной причиной аварии на "Ривнеазоте" в Ровенской области стала коррозия участка трубопровода и несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя.

"Если мы говорим о предварительных причинах, то само предприятие функционирует с 1969 года. По предварительной информации, капитальный ремонт с заменой трубопровода не происходил за последнее десятилетие. Поэтому предварительными причинами могут быть несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя, а также коррозия участка трубопровода", - сказал Монастырский на заседании правительства в среду.

Он отметил, что окончательное заключение будет сделано специальной комиссией, которая работает на предприятии.

Министр добавил, что по факту происшествия полиции открыла уголовное производство по ч.1 ст.273 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или цехах).

Как сообщалось, "Ривнеазот" сообщил о чрезвычайной ситуации на предприятии во вторник - разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты, в результате которой произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода.

В Министерстве внутренних дел подтвердили информацию об отсутствии жертв и пострадавших.

По данным ГСЧС, концентрация газа в воздухе, образовавшегося в результате утечки на заводе минеральных удобрений "Ривнеазот" во вторник, в пять раз ниже уровня, опасного для человека, а угрозы окружающей среде в результате происшествия нет. "По информации лабораторного центра опасный уровень газа составляет 5 мг на куб. м воздуха. На момент утечки газа составляла 1 мг на куб. м", - сообщили в ведомстве.

По информации главного санитарного врача Ровенской области Романа Сафонова, показатели загрязнения атмосферного воздуха в Ровно после утечки газа на заводе минеральных удобрений "Ривнеазот" находятся в норме.

Согласно заявлению главы Ровенской облгосадминистрации Сергея Коваля во вторник вечером после проведения замеров в 4-х точках: селах Городок, Караевичи, Обарив, а также в Ровно на ул.Млиновская местным Гидрометцентром превышения предельно допустимой концентрации диоксида азота в воздухе не обнаружено. На территории населенных пунктов содержание диоксида азота 0,031 - 0,074 мг/м куб. при предельно допустимой концентрации 0,2 мг/м куб. и оксида азота 0,029 - 0,048 мг/м куб., при предельно допустимой концентрации - 0,4 мг/м куб.

В среду утром продолжился отбор почв для проведения экоэкспертизы вблизи ЧАО "Ривнеазот" и в населенных пунктах вблизи предприятия.

Теги: #ривнеазот #причина #авария #монастырский
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