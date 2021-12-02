На станции столичного метро "Дворец Украина" пассажир попал под поезд, движение по "синей" линии ограничено

На станции Киевского метрополитена "Дворец Украина" попал под поезд пассажир, в связи с чем движение поездов по "синей" линии ограничено, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Внимание! "Синяя" линия! Движение поездов от ст. "Героев Днепра" до ст. "Олимпийская" и ст. "Васильковская" до ст. "Теремки". На станции "Дворец Украина" пассажир попал под поезд", - сказано в сообщении в Facebook.

Отмечается, что к месту происшествия уже вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа.

"Об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - добавили в пресс-службе.