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18:15 02.12.2021

На станции столичного метро "Дворец Украина" пассажир попал под поезд, движение по "синей" линии ограничено

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На станции столичного метро "Дворец Украина" пассажир попал под поезд, движение по "синей" линии ограничено

На станции Киевского метрополитена "Дворец Украина" попал под поезд пассажир, в связи с чем движение поездов по "синей" линии ограничено, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Внимание! "Синяя" линия! Движение поездов от ст. "Героев Днепра" до ст. "Олимпийская" и ст. "Васильковская" до ст. "Теремки". На станции "Дворец Украина" пассажир попал под поезд", - сказано в сообщении в Facebook.

Отмечается, что к месту происшествия уже вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа.

"Об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - добавили в пресс-службе.

 

Теги: #метрополитен #происшествие
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