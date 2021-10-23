Человек попал под поезд на перегоне ст.Вышгородская - ст.Сырецкая, движение электрички задерживается

Движение городской электрички №7313 задерживается из-за попадания человека под поезд, сообщило коммунальное предприятие "Киевпастранс" в телеграм-канале в субботу.

"Задержано движение городской электрички №7313 на перегоне ст.Вышгородская - ст. Сырецкая в направлении ст. Борщаговская по причине попадания человека под поезд. На месте работают специалисты", - отмечено в сообщении.

О возобновлении движения в обычном режиме будет сообщено.