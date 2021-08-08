События

00:08 08.08.2021

Локомотив и первый вагон поезда Рахов - Киев сошел с рельсов вблизи Тернополя, пострадавших нет

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Локомотив и первый вагон поезда Рахов - Киев сошел с рельсов вблизи Тернополя, пострадавших нет

Возле Тернополя сошел с рельсов локомотив и тремя колесными парами первый вагон поезда № 357 Рахов – Киев, пострадавших нет, сообщила "Укрзализныця" в Телеграм-канале в субботу.

"Сейчас пассажиры первого вагона пересажены в другие вагоны, принимается решение о технологии проследования поезда далее", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на место происшествия выехала комиссия "Укразализныци", случай расследуется.

Также указано, что из-за инцидента в пути задержится встречный поезд №358 Киев - Рахов.

Теги: #укрзализныця #поезд #происшествие
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