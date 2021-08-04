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19:36 04.08.2021

В Чехии три человека погибли при столкновении поездов

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В Чехии три человека погибли при столкновении поездов

После столкновения поездов в Чехии погибли три человека, получили травмы свыше 30 человек, сообщают в среду европейские СМИ.

Скончались оба машиниста, а также женщина-пассажир. Семь человек находятся в тяжелом состоянии.

Два поезда, немецкий экспресс EX 351, который шел из Мюнхена в Прагу, и чешский OS 7406, столкнулись близ города Домажлице в Пльзеньском крае на юго-западе Чехии.

Министр транспорта Чехии Карел Гавличек заявил, что причиной столкновения стала ошибка одного из машинистов.

"EX 351 проигнорировал сигнал "стоп" [...] и столкнулся с пассажирским поездом", - написал Гавличек в своем твиттере.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил соболезнования всем, кого коснулся инцидент.

Теги: #жертвы #чехия #жд #происшествие
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