Гостиному двору в Киеве присвоена категория памятника культурного наследия национального значения

Кабинет министров изменил категорию памятников "Комплекс сооружений Контрактовой площади" и "Гостиный двор" в городе Киеве на категорию национального значения, а также присвоил им охранные номера.

"Комплекс сооружений Контрактовой площади является одной из древнейших площадей Киева и одной из достопримечательностей градостроительства, архитектуры города и страны. Он сохранил свою аутентичность и материально-техническую, пространственную структуру, которая отличается особым типом организации пространства в пределах сложившейся окружающей застройки (…) Центральную композиционную роль в застройке площади играет Гостиный двор, который по своим архитектурным особенностям объединенный с окружающей застройкой", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры и информационной политики.

Отмечается, что решение правительства будет способствовать сохранению и популяризации культурного наследия национального значения.

В частности, оно позволит Фонду государственного имущества передать памятник в управление Минкультуры, а следовательно, начать работу над противоаварийными и реставрационными работами.