Киевсовет обратится к правительству для передачи Гостиного двора в собственность города

Киевский городской совет принял решение обратиться к Кабинету министров Украины по вопросу незамедлительной бесплатной передачи здания Гостиного двора в Киеве в коммунальную собственность города.

За соответствующее решение проголосовало 104 депутата на пленарном заседании в четверг.

"Сколько лет мы с общественностью столицы отстаиваем возвращение городу этой памятки архитектуры. Нас водят по кругу. А помещения тем временем разрушаются. Мы могли бы уже приступить к восстановлению здания в комплексе с реконструкцией Контрактовой площади и реализацией концепции пешеходного Подола", – цитирует мэра столицы Виталия Кличко пресс-служба горсовета.

Как сообщалось, глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко ранее обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю относительно передачи Гостиного двора на баланс министерства. Он также сообщил о планах подписать меморандум между министерством и общественной организацией "Музей современного искусства" с целью создать на базе Гостиного двора культурный хаб.

В свою очередь Кличко заявил, что передача объекта Минкульту лишь затянет процесс реставрации здания, так как ведомство будет вынуждено повторно проходить необходимые бюрократические процедуры, уже завершенные властями города.

Кроме того, в случае передачи Гостиного двора на баланс Минкульта, министерство должно будет финансировать работы по его восстановлению, при этом обновления, все еще ожидают ряд других культурных объектов.

Верховный суд Украины 8 мая 2018 года оставил в силе решение вернуть здание Гостиного двора в собственность государства. В настоящий момент здание находится на балансе Фонда госимущества Украины.

Гостиный двор общей площадью 9433 кв. м с 1994 года находился в аренде частной структуры ОАО "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация".