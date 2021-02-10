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17:10 10.02.2021

Подходит ли Гостиный двор для музея современного искусства станет понятно после экспертизы - Кличко

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Подходит ли Гостиный двор для музея современного искусства станет понятно после экспертизы - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко поддерживает создание в столице Украины музея современного искусства и готов рассматривать различные варианты для его размещения.

"Мы, безусловно, будем содействовать реализации амбициозного замысла и готовы работать с профессиональным сообществом, чтобы вместе искать место для создания музея современного искусства. Будет это в Гостином дворе или в другом здании станет понятно после экспертизы относительно пригодности конкретно этого памятника архитектуры для полноценного и масштабного разворачивания Музея", - написал Кличко в Telegram-канале.

Вместе с тем, подчеркнул мэр, Гостиный двор "может вместить несколько институций, став культурным центром Подола и столицы в целом".

Он отметил, что город готов рассмотреть и другие варианты – поиск подходящих локаций, ревитализация другого здания или отвод земли под строительство Музея современного искусства с соответствующей инфраструктурой.

Как сообщалось, глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю относительно передачи Гостиного двора на баланс министерства. Он также сообщил о планах подписать меморандум между министерством и общественной организацией "Музей современного искусства" с целью создать на базе Гостиного двора культурный хаб.

В свою очередь мэр Киева Мэр Киева Виталий Кличко обратился к премьер-министру Украины для скорейшей передачи Гостиного двора на баланс города и заявил о затягивании процесса со стороны Министерства культуры.

По мнению Кличко, передача объекта Минкульту лишь затянет процесс реставрации здания, так как ведомство будет вынуждено повторно проходить необходимые бюрократические процедуры, уже завершенные властями города. Кроме того, в случае передачи Гостиного двора на баланс Минкульта, министерство должно будет финансировать работы по его восстановлению, при этом обновления, все еще, ожидают ряд других культурных объектов.

Верховный суд Украины 8 мая 2018 года оставил в силе решение вернуть здание Гостиного двора в собственность государства. В настоящий момент здание находится на балансе Фонда госимущества Украины.

Гостиный двор общей площадью 9433 кв. м с 1994 года находился в аренде частной структуры ОАО "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация".

Теги: #гостиный_двор
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