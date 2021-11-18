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18:25 18.11.2021

Минкультуры планирует создать общественное пространство в Гостином дворе в Киеве

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Минкультуры планирует создать общественное пространство в Гостином дворе в Киеве

Министерство культуры и информационной политики Украины планирует создать общественное пространство на территории Гостиного двора, расположенного на Контрактовой площади в Киеве.

Как сообщила пресс-служба Минкульта, планируется провести семинар с привлечением реставраторов, историков, архитекторов и урбанистов для разработки "дорожной карты" реставрации и развитии Гостиного двора. Продолжается разработка проекта противоаварийных работ на объекте.

Кроме того, общественная организация "Урбанина" исследует Контрактовую площадь, а также проведет опрос киевлян относительно их видения здания Гостиного двора.

Ранее Минкульт сообщал, что на фасад здания Гостиного двора натянута защитная сетка, проводится техническое обследование объекта, после которого будет проведена экспертиза для противоаварийных работ. При этом здание охраняется силами Национальной полиции.

Как сообщалось, 19 мая 2021 года Кабинет министров изменил категорию памятника "Гостиный двор" в Киеве на категорию национального значения, а также присвоил охранный номер.

Позже в июне Фонд государственного имущества Украины передал "Гостиный двор" в сферу управления Министерства культуры и информационной политики.

 

Теги: #планы #гостиный_двор
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