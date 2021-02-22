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18:16 22.02.2021

В КГГА заявили о необходимости срочных противоаварийных работ в Гостином дворе

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В КГГА заявили о необходимости срочных противоаварийных работ в Гостином дворе

 Гостиный двор в Киеве находится в аварийном состоянии, объект нуждается в срочных противоаварийных работах, заявил и. о. первого замглавы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Мондриевский.

"Шестой апелляционный административный суд своим постановлением от 28 января 2021 оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины и таким образом подтвердил его обязательства заключить охранный договор на Гостиный двор и провести противоаварийные работы на памятнике. Мы не можем больше откладывать восстановление Гостиного двора!", - цитирует Мондриевского пресс-служба КГГА.

По его словам, коллегия судей отметила, что на момент вынесения предписания юридическую ответственность за надлежащее содержание и сохранение здания-памятника архитектуры "Гостиный двор" с момента государственной регистрации несет исключительно собственник - государство в лице ФГИ Украины.

"Руководство столицы неоднократно заявляло о готовности принять здание на баланс и привести его в надлежащее состояние. А пока Гостиный двор разрушается, находясь в государственной собственности, Министерство культуры продолжает блокировать передачу памятника в коммунальную собственность", - заявил Мондриевский.

В свою очередь директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк напомнил, что ФГИ получил от департамента предписание о заключении охранного договора на Гостиный двор еще в январе 2020 года. Сроки его выполнения – 10 дней с момента получения, однако до сих пор требования предписания ФГИ не выполнил. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в приостановлении действия предписания на период рассмотрения этого дела.

"Кроме того, 19 марта прошлого года после того, как Фонд госимущества проигнорировал требования предписания, департамент составил постановление о наложении финансовых санкций. Однако Фонд решил обжаловать и предписание, и постановление, сознательно оставляя здание Гостиного двора и дальше в неудовлетворительном состоянии", - подчеркнул Никоряк.

Как сообщалось, глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко ранее обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю относительно передачи Гостиного двора на баланс министерства. Он также сообщил о планах подписать меморандум между министерством и общественной организацией "Музей современного искусства" с целью создать на базе Гостиного двора культурный хаб.

В свою очередь мэр Виталий Кличко заявил, что передача объекта Минкульту лишь затянет процесс реставрации здания, так как ведомство будет вынуждено повторно проходить необходимые бюрократические процедуры, уже завершенные властями города.

Кроме того, в случае передачи Гостиного двора на баланс Минкульта, министерство должно будет финансировать работы по его восстановлению, при этом обновления, все еще ожидают ряд других культурных объектов.

Верховный суд Украины 8 мая 2018 года оставил в силе решение вернуть здание Гостиного двора в собственность государства. В настоящее время здание находится на балансе Фонда госимущества Украины.

Гостиный двор общей площадью 9433 кв. м с 1994 года находился в аренде частной структуры ОАО "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация".

Теги: #гостиный_двор
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