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01:43 27.08.2021

Гостиный двор взят под государственную охрану

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Гостиный двор взят под государственную охрану

С 26 августа национальный памятник "Гостиный двор" находится под государственной охраной Национальной полиции Украины, сообщила пресс-служба ведомства.

"Установление государственной охраны - первый шаг для того, чтобы начать в Гостином дворе срочные противоаварийные работы, пока с учетом мнения специалистов, общества, будет утверждена концепция развития Гостиного двора и разработаны научно-проектную документацию", - цитирует пресс-служба министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко в четверг.

Ранее охрану осуществляли частные охранники арендатора.

Как сообщалось, 19 мая Кабинет министров изменил категорию памятника "Гостиный двор" в Киеве на категорию национального значения, а также присвоил охранный номер.

18 июня Фонд государственного имущества Украины передает "Гостиный двор" в сферу управления Министерства культуры и информационной политики.

Теги: #киев #охрана #гостиный_двор
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