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10:59 16.03.2021

Минкульт намерен признать Гостиный двор памятником национального значения - Ткаченко

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Минкульт намерен признать Гостиный двор памятником национального значения - Ткаченко

Гостиный двор это объект государственного значения, который Министерство культуры и информационной политики планирует признать памятником национального значения, сообщил глава ведомства Александр Ткаченко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы понимаем, что объект непростой с точки зрения реставрации. Относительно того, каким он будет - без обсуждения с общественностью мы не будем принимать решения, но однозначно это будет культурно-художественный пространство. Сейчас нужна концепция, проведение конкурса, как должна происходить реставрация", - сообщил Ткаченко.

При этом он отметил, что идея размещения в Гостином дворе музея современного искусства пока отклонена.

"Мы понимаем, что пространство слишком сложное для этого", - пояснил Ткаченко.

В качестве локаций для будущего Музея современного искусства в Минкульте рассматривают несколько вариантов, среди них "Украинский Дом" и "Мистецкий арсенал". Возможен вариант и строительства под эти цели нового здания, добавил министр.

"У нас есть программа нового строительства, сейчас она на согласовании, включая финансовую составляющую. Среди претендентов есть и музей современного искусства, и Дом музыки, и строительство большого архива на Троещине и тому подобное", - сообщил Ткаченко.

Теги: #недвижимость #киев #минкультуры #ткаченко #гостиный_двор
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