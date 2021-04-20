Украина предлагает создать Международную корпорацию инновационного развития "ГУАМ и партнеры"

Украина вслед за созданием в ближайшее время Международного центра инноваций и трансфера технологий ГУАМ (Организации за демократию и экономическое развитие Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы) предлагает создать Международную корпорацию инновационного развития "ГУАМ и партнеры", сообщил вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

"Первый камень в ее фундамент заложим уже в ближайшее время, создав Международный центр инноваций и трансфера технологий ГУАМ. При этом привлечем к процессу и новых партнеров", - написал он в Facebook по итогам проведенного во вторник в режиме видеоконференции 4-го заседания Рабочей подгруппы по вопросам науки и инноваций ГУАМ.

Уруский напомнил, что израильськое правительство выразило желание стать партнером ГУАМ, прежде всего для сотрудничества в сфере науки и инноваций.

Вице-премьер также сообщил, что одним из вопросов, которые обсуждались во время мероприятия, стало сотрудничество стран-членов ГУАМ в сфере космических технологий.

Он отметил, что Минстратегпром совместно с Государственным космическим агентством Украины ведет работу по подготовке космической программы до 2025 года, концепцию которой в начале этого года одобрило правительство.

"Основными направлениями развития космической отрасли для Украины на следующие пять лет должны стать дистанционное зондирование Земли, производство ракетно-космической техники и обеспечения независимого доступа Украины в космос благодаря созданию собственной ракеты-носителя и осуществлению ее пуска, а также фундаментальные и прикладные космические исследования", - заявил Уруский.

Он также призвал к согласованию перечня перспективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и в рамках этого формированию реестра научных исследований, планируемых к проведению в государствах-членах ГУАМ.