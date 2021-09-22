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22:59 22.09.2021

Кулеба обсудил с главами МИД Азербайджана, Грузии и Молдовы развитие международной логистики через страны ГУАМ

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Кулеба обсудил с главами МИД Азербайджана, Грузии и Молдовы развитие международной логистики через страны ГУАМ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ, на котором обсудил вопрос развития международной логистики через страны Организации.

"Мы наметили конкретные экономические шаги и проекты, которые будем делать для развития торговли и международной логистики через страны ГУАМ. Генеральный секретарь Алтай Эфендиев отметил, что сегодня была наиболее предметная встреча министров ГУАМ за последние годы", - цитирует Кулебу пресс-служба МИД, в обнародованном в среду вечером сообщении.

Стороны обсудили дальнейшее политическое сотрудничество в рамках организации, секторальное сотрудничество Украины, Грузии, Молдовы и Азербайджана в сферах экономики, торговли, транспорта, ИТ и инноваций.

Кроме того, Кулеба напомнил об успешном проведении в Киеве учредительного саммита Крымской платформы и выразил благодарность за участие в нем Генерального секретаря ГУАМ Алтая Эфендиева, президента Молдовы Маи Санду и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Встреча глав внешнеполитических ведомств стран участниц ГУАМ состоялась в ходе визита президента Украины и украинской делегации в Нью-Йорке для участия в высоком сегменте 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Теги: #развитие #логистика #гуам
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