"Золотого медведя" 71-го Берлинале получила картина румынского режиссера Раду Жуде

Лучшим фильмом 71-го Берлинале стала картина "Bad Luck Banging or Loony Porn" румынского режиссера Раду Жуде.

Церемония объявления наград Берлинале прошла в пятницу. Из-за пандемии коронавируса лауреаты кинофестиваля на нем не присутствовали. Церемония прошла в онлайн-формате.

Фильм-победитель рассказывает об истории школьной учительницы, чьи личные данные оказались в социальных сетях. После этого ее карьера и репутация находятся под угрозой, а она подвергается общественному осуждению.

Гран-при жюри 71-го Берлинале получила картина "Колеса удачи и фантазии" японского режиссера и сценариста Рюсукэ Хамагути. Сюжет этого фильма разделен на три отдельные новеллы и посвящен теме любви.

"Серебряного медведя" 71-го Берлинале за лучший сценарий получил автор фильма "Вступление", южнокорейский режиссер Хон Сан Су, который выиграл приз прошлогоднего "Берлинале" за лучшую режиссуру. Награду за лучшую режиссуру получил Денеш Надь за венгерскую драму "Естественный свет".

"Серебряного медведя" за лучшую главную роль удостоена Марен Эггерт, сыгравшая в фильме "Я твой человек". "Серебряный медведь" за лучшую роль второго плана достался Билле Кизлингер, сыгравшей в фильме "Лес - я вижу тебя повсюду" венгерского режиссера Бенедека Флигауфа.

71-й Международный Берлинский кинофестиваль, который из-за пандемии коронавируса проходит в два этапа, открылся 1 марта в онлайн-формате. Открытые показы для зрителей пройдут с 9 по 20 июня: как в обычных кинотеатрах, так и под открытым небом.

В основной конкурс фестиваля вошли пятнадцать картин. Среди картин, отобранных на фестиваль, были представлены работы из Франции, Румынии, Ирана, Германии, Японии, Южной Кореи, Венгрии, Мексики, Грузии. Большинство фильмов, попавших в основной конкурс Берлинале, - это работы режиссеров, уже побывавших на фестивале. Из-за коронавирусных ограничений картины, представленные в конкурсе, были показаны онлайн только для профессиональной аудитории - представителей индустрии и прессы.

Берлинский кинофестиваль считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров наряду с Каннами и Венецией. Он проводится с 1951 года. Его главный приз - "Золотой медведь".