Директор Берлинале, покидающий свой пост, дал напутствие новому руководству смотра "продолжать удивлять"

Директор Берлинале Дитер Косслик, покидающий свой пост спустя почти 20 лет работы, заявил, что фестиваль ведет борьбу за права человека.

"Для меня честь сделать финальную ремарку после 18 лет работы на Берлинале. Я горд, что нам удалось создать демократическую ковровую дорожку, где люди равны и не волнуются о своей позиции. За время, что я занимаю свою должность, пять миллионов друзей Берлинале приобрели билеты на фильмы фестиваля. В этот раз мы показали 406 фильмов в разных секциях. Каждый из них является отдельным высказыванием в искусстве", - сказал директор на пресс-конференции в субботу.

Он добавил, что Берлинале борется за права человека.

"Это часть нашего фестиваля и в большинстве фильмов на Берлинале отражался этот вопрос. Для меня важно, что Берлинале выступает и за права человека, и за права разных сообществ, за то, чтобы люди с пониманием относились друг к другу", - сказал директор.

Д.Косслик завершил свою речь обещанием, что вернётся в 2043 году, и дал напутствие своим преемникам "продолжать удивлять".

Нынешний директор Д.Косслик возглавляет киносмотр с 2001 года, в этом году он уйдет на заслуженный отдых и передаст бразды правления сразу двум коллегам: Карло Шатриану, в настоящий момент руководящим кинофестивалем в Локарно, и режиссеру из Нидерландов Мариетте Рисенбек.

На пресс-конференции также объявили лауреатов Независимых жюри 69-го Берлинале.

Приз экуменического жюри (экуменизм - идеология всехристианского единства) из основного конкурса Берлинале получил фильм Теона Митевска "Бог существует, ее имя Петруниа" - это картина о женщине, которая идёт против церковных обычаев, навлекая на себя гнев и церкви, и государства, но продолжает отстаивать свои права.

Жюри отметило актерскую игру и изображение того, "как главная героиня становится защитницей женских прав".

Приз экуменического жюри вручается как за художественное качество фильма, так и религиозную, социальную и гуманистическую проблематику картины. Лауреат получает 2,5 тыс. евро.

Этот же фильм получил приз Гильдии немецких артхаус-кинотеатров.

Ранее в пятницу был назван лауреат жюри ФИПРЕССИ (Международной Ассоциации кинопрессы) - им стал французский фильм "Синонимы" Надав Лапида.

Жюри основного конкурса 69-го Берлинского кинофестиваля возглавила французская актриса Жюльет Бинош. Обладателей Золотого и Серебряных медведей назовут в субботу вечером.