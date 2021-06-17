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01:55 17.06.2021

Несколько десятков полицейских ранены во время столкновений с леворадикалами в Берлине

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Несколько десятков полицейских ранены во время столкновений с леворадикалами в Берлине

Не менее 60 полицейских в Берлине получили ранения во время попытки выселения сквота (заброшенного дома), занятого леворадикалами.

"Наши подразделения и берлинскую пожарную бригаду не пропускают. На них нападают и забрасывают камнями, в том числе с крыш", - говорится в сообщении, размещенном в среду в твиттере полиции Берлина.

Ранее городские коммунальные службы получили разрешение на проведение пожарной инспекции в здании по адресу Ригерштрассе 94. Однако, когда полицейские приступили к оцеплению здания, в них стали бросать камни. Затем захватившие здание люди начали поджигать мусор на улице.

В 2016 году во время протестов, связанных с попытками выселения сквоттеров, ранения получили более сотни полицейских, напоминает берлинская пресса.

Теги: #леворадикалы #берлинале #противостояние #германия
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