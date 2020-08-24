События

15:13 24.08.2020

Организаторы Берлинале упразднили гендерное разделение приза за лучшую роль

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Организаторы Берлинале упразднили гендерное разделение приза за лучшую роль

 На Берлинском кинофестивале со следующего года сократят количество наград, сообщили организаторы смотра.

"Берлинале реорганизовал призы, присуждаемые Международным жюри конкурса. Впервые награды за результаты будут определяться нейтрально с гендерной точки зрения. Вместо наград за лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль на гендерной нейтральной основе присуждаются "Серебряный медведь за лучшую главную роль" и "Серебряный медведь за лучшую роль второго плана", - говорится в сообщении.

"Мы считаем, что отсутствие разделения наград в актерской сфере по половому признаку является сигналом к более гендерно-чувствительному сознанию в киноиндустрии", - прокомментировали решение директоры Берлинале Мариетт Риссенбек и Карло Шатриан, слова которых приводит пресс-служба смотра.

Также организаторы приняли решение, что запланированный на 2021 год фестиваль пройдет в традиционном офлайн формате. Гибридная модель (онлайн и офлайн формат) будет применима для европейского кинорынка (EFM).

"Проведение фестиваля и ярмарки будет проходить в соответствии с действующими на тот момент правилами и положениями, что обеспечит максимальную безопасность для всех гостей. Изменения в структуре фестиваля, программе фильмов и общем количестве приглашенных фильмов будут определены руководством фестиваля в ближайшие недели", - говорится в сообщении.

Теги: #берлинале #кинофестиваль
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