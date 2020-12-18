Берлинале из-за коронавируса переносит показы фильмов на июнь 2021 года

Берлинский кинофестиваль в 2021 году пройдет в марте в онлайн-формате исключительно для специалистов киноиндустрии, а мероприятие для широкой публики состоится в июне 2021 года, сообщили организаторы.

"В ответ на продолжающуюся пандемию коронавируса мы объявляем новый формат 71-го Берлинале. Он пройдет в два этапа: онлайн-мероприятие для специалистов индустрии 1-5 марта и зрительские показы в июне 2021 года", - говорится в сообщении организаторов кинофестиваля в Твиттере.

Берлинский кинофестиваль считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров наряду с Каннами и Венецией. Он проводится с 1951 года. Его главный приз - "Золотой медведь".