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22:17 16.02.2019

"Золотого медведя" 69-го Берлинале получила французская картина "Синонимы"

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"Золотого медведя" 69-го Берлинале получила французская картина "Синонимы"

Лучшим фильмом 69-го Берлинале стала французская картина "Синонимы" Гадава Лапида, передаёт корреспондент "Интерфакса".

"Хочу поблагодарить человека, который был телом и душой этого фильма, Томаса Мерсье, который исполнил главную роль", - сказал режиссёр Н.Лапид.

Церемония награждения победителей проходит в субботу вечером в Берлинале Паласт.

Фильм совместного производства Франции, Израиля и Германии "Синонимы" режиссёра Надав Лапида рассказывает о демобилизовавшемся после войны израильтянина по имени Йоав. Он приезжает в Париж с надеждой найти мир и стать настоящим французом, но из-за терактов в Европе и нападений арабского населения на французских евреев все надежды героя идут прахом.

69-й Берлинский кинофестиваль проходит с 7 по 17 февраля. Жюри основного конкурса возглавила французская актриса Жюльет Бинош.

Для участия в основном конкурсе Берлинале в этом году было заявлено 17 картин. Но затем, как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе киносмотра, по техническим причинам из списка был исключён китайский фильм Чжана Имоу "Одна секунда". Таким образом, на "Золотого" и "Серебряного" медведей претендовали 16 фильмов.

Свои новые работы представили Франсуа Озон, Фатих Акин, Агнешка Холланд, Дени Коте, Изабель Койшет, Клаудио Джованнезе и другие.

Берлинале считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров наряду с Каннами и Венецией. Впервые прошел в Берлине в 1951 году.

Теги: #берлинале #награда #фильм #германия
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