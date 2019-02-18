События

09:50 18.02.2019

Лучшими актерами и актрисой на Берлинале признали артистов китайского фильма "Прощай, мой сын"

1 мин читать

 Жюри основного конкурса 69-го Берлинале наградило "Серебряным медведем" артистов китайского фильма "Прощай, мой сын", передаёт корреспондент "Интерфакса".

Церемония награждения победителей проходит в субботу вечером в Берлинале Паласт.

Лучшими актерами стали артисты китайского фильма "Прощай, мой сын". Жюри отметило "Серебряным медведем" Ван Цзиньчун и Юн Мэй.

В фильме рассказано как супружеская пара переживает потерю сына, а также повествует про китайскую политику, по которой одна семья может иметь только одного ребёнка.

За лучшую режиссуру "Серебряным медведем" была награждена Ангела Шанелек. Ее экзистенциальная драма "Я была дома, но..." рассказывает про таинственное исчезновение 13-летнего мальчика, мать-одиночку и ее взаимоотношения с ее детьми.

69-й Берлинский кинофестиваль проходит с 7 по 17 февраля. Жюри основного конкурса возглавила французская актриса Жюльет Бинош.

Для участия в основном конкурсе Берлинале в этом году было заявлено 17 картин. Но затем, как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе киносмотра, по техническим причинам из списка был исключён китайский фильм Чжана Имоу "Одна секунда". Таким образом, на "Золотого" и "Серебряного" медведей претендовали 16 фильмов.

Теги: #берлинале #конкурс #фильм
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:27 17.02.2019
Лучшими актёрами и актрисой на Берлинале признали артистов китайского фильма "Прощай, мой сын"

Лучшими актёрами и актрисой на Берлинале признали артистов китайского фильма "Прощай, мой сын"

22:17 16.02.2019
"Золотого медведя" 69-го Берлинале получила французская картина "Синонимы"

"Золотого медведя" 69-го Берлинале получила французская картина "Синонимы"

14:50 16.02.2019
Директор Берлинале, покидающий свой пост, дал напутствие новому руководству смотра "продолжать удивлять"

Директор Берлинале, покидающий свой пост, дал напутствие новому руководству смотра "продолжать удивлять"

20:34 15.02.2019
Французская картина "Синонимы" удостоена приза Международной федерации кинопрессы на Берлинале

Французская картина "Синонимы" удостоена приза Международной федерации кинопрессы на Берлинале

22:34 12.02.2019
КИУ просит Нацсовет проверить фильм "Слуга народа" и другие видеофильмы на предмет соблюдения избирательного законодательства

КИУ просит Нацсовет проверить фильм "Слуга народа" и другие видеофильмы на предмет соблюдения избирательного законодательства

22:30 12.02.2019
КИУ просит Нацсовет проверить фильм "Слуга народа" и другие видеофильмы на предмет соблюдения избирательного законодательства

КИУ просит Нацсовет проверить фильм "Слуга народа" и другие видеофильмы на предмет соблюдения избирательного законодательства

14:18 12.02.2019
ГИУ объявило конкурс по закупке 138 квартир в Киеве для сотрудников полиции

ГИУ объявило конкурс по закупке 138 квартир в Киеве для сотрудников полиции

12:11 08.02.2019
Кабмин объявил конкурсные отборы на глав Госгеонедр, ГАСИ и замгоссекретаря правительства

Кабмин объявил конкурсные отборы на глав Госгеонедр, ГАСИ и замгоссекретаря правительства

16:25 01.02.2019
В Украине объявлен конкурс на проекты по национально-патриотическому воспитанию

В Украине объявлен конкурс на проекты по национально-патриотическому воспитанию

12:28 01.02.2019
Первый этап конкурса на проект Мемориального центра "Бабий Яр" в Киеве прошли 10 претендентов из 7 стран

Первый этап конкурса на проект Мемориального центра "Бабий Яр" в Киеве прошли 10 претендентов из 7 стран

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ отказывается что-либо предпринимать для урегулирования ситуации на Донбассе во время выборов в Украине - Волкер

Байден назвал РФ слабеющей, но все более агрессивной державой

Решение о санкциях в отношении РФ за агрессию в районе Керченского пролива будет принято на заседании глав МИД ЕС 18 февраля – Климкин

Столтенберг напомнил РФ, что у нее все меньше времени, чтобы вернуться к соблюдению ДРСМД

В госбюджет зачислены 1,4 млрд грн по решению суда в порядке спецконфискации – Луценко

ПОСЛЕДНЕЕ

В СИЗО Симферополя не приняли передачу для украинского политзаключенного Балуха

Деятельность религиозной организации в Украине может быть прекращена по решению суда в случае отказа переименоваться по закону

Состояние здоровья Скрипаля ухудшилось - СМИ

Пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован – ГСЧС

На Закарпатье сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

Супрун: детям с кашлем и температурой можно ходить в школу

В Черниговской области на пожаре в частном доме погибли трое детей

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

На Закарпатье сохраняется угроза схода снежных лавин

Истребители НАТО проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА