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17:22 14.02.2021

Гвинее вновь грозит эпидемия вируса Эбола

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Гвинее вновь грозит эпидемия вируса Эбола

Гвинея, где подтвердились семь случаев заражения вирусом Эбола при трех летальных исходах, оказалась в эпидемической ситуации, сообщают западные СМИ со ссылкой на главу Национального агентства безопасности здоровья Гвинеи Сакобу Кейта.

"Сегодня рано утром лаборатория в Конакри подтвердила наличие вируса Эбола", - сказал он после экстренного обсуждения проблемы в столице страны.

Он рассказал, что в конце января на юго-востоке Гвинеи возле границы с Либерией от вируса скончался один человек. После его похорон 1 февраля у некоторых из присутствовавших на церемонии наблюдались диарея, тошнота, жар, кровотечение, а впоследствии анализ образцов, взятых у заболевших и отправленных в развернутую ЕС лабораторию, выявил наличие геморрагической лихорадки Эбола, вызванной вирусом.

В свою очередь представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Альфред Джордж Ки-Зербо пообещал как можно скорее оказать помощь Гвинее. Он отметил, что ВОЗ поддерживает контакт с производителями вакцин от этого вируса для их скорейшей доставки нуждающимся.

По данным СМИ, в соседней Либерии случаев болезни пока не выявлено, однако президент страны Джордж Веа отдал распоряжение привести в состояние повышенной готовности органы здравоохранения.

Эпидемия лихорадки Эбола в 2013-2016 годах, начавшись в Гвинее, унесла жизни более 11,3 тыс. жителей региона. После этого, ВОЗ внимательно следит за каждой вспышкой лихорадки Эбола. Так, несколько из них были зафиксированы в Демократической республике Конго. И хотя в ноябре 2020 года ВОЗ объявил об окончании шестимесячной эпидемии в стране, но на днях подтвердил новое появление болезни.

Однако вакцинация от лихорадки более 40 тыс. человек позволила сдержать болезнь, отмечают СМИ.

Теги: #гвинея #эбола
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