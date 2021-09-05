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16:29 05.09.2021

Президент Гвинеи арестован военными - СМИ

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Президент Гвинеи арестован военными - СМИ

Президент Гвинеи Альфа Конде арестован взбунтовавшимися против него бойцами военного спецназа, сообщают СМИ этой страны со ссылкой на собственные источники.

Кроме того, под стражей, по их данным, оказались многие высокопоставленные чиновники.

Ранее в воскресенье СМИ сообщали, что группа бойцов спецназа Гвинеи пытается свергнуть президента страны Альфу Конде.

Предполагается, что путчистов возглавляет командующий армейским спецподразделением GPS полковник Мамади Думбуйя. Думбуйя ранее служил во французском иностранном легионе, а в 2018 году вернулся в Гвинею, чтобы взять командование над GPS.

Западные СМИ сообщали о звуках стрельбы в воскресенье в Конакри.

Теги: #президент #гвинея #арест
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