Организатор военного переворота в Гвинее Думбуя стал исполняющим обязанности президента

Лидер пришедших к власти в Гвинее военных Мамади Думбуя в пятницу принёс присягу на посту исполняющего обязанности президента страны, сообщают гвинейские СМИ.

Во время церемонии Думбуя заверил, что останется у власти лишь на время переходного периода и в дальнейшем на выборах не собирается бороться за пост лидера страны.

Ранее этой осенью полковник Думбуя вместе с поддерживающими его военными спецназовцами отстранил от власти президента Гвинеи Альфу Конде. С тех пор Конде остаётся под стражей; из страны его не выпускают.