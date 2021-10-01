Политика

16:39 01.10.2021

Организатор военного переворота в Гвинее Думбуя стал исполняющим обязанности президента

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Организатор военного переворота в Гвинее Думбуя стал исполняющим обязанности президента

Лидер пришедших к власти в Гвинее военных Мамади Думбуя в пятницу принёс присягу на посту исполняющего обязанности президента страны, сообщают гвинейские СМИ.

Во время церемонии Думбуя заверил, что останется у власти лишь на время переходного периода и в дальнейшем на выборах не собирается бороться за пост лидера страны.

Ранее этой осенью полковник Думбуя вместе с поддерживающими его военными спецназовцами отстранил от власти президента Гвинеи Альфу Конде. С тех пор Конде остаётся под стражей; из страны его не выпускают.

Теги: #гвинея #думбуя
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