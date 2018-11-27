Телеком

11:12 27.11.2018

Папуа-Новая Гвинея продолжит сотрудничество с Huawei, несмотря на подозрения в кибершпионаже

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Папуа-Новая Гвинея продолжит сотрудничество с Huawei, несмотря на подозрения в кибершпионаже

Китайская компания Huawei завершит создание телекоммуникационной сети в Папуа-Новой Гвинее, несмотря на то, что США, Япония и Австралия подозревают компанию в шпионаже в пользу правительства КНР, пишет The Wall Street Journal.

"Каким бы ни было мнение Австралии или США по вопросу кибербезопасности в связи с Huawei или Китаем, пусть они об этом и беспокоятся, - заявил министр государственных инвестиций страны Уильям Дума. - У Папуа-Новой Гвинеи нет врагов. Когда нам предлагают помочь в развитии телекоммуникаций, мы не настолько глупы, чтобы отказываться от такого предложения, от какой бы страны оно ни поступило".

Проект, которым Huawei занимается в Папуа-Новой Гвинее, предусматривает прокладку сети подводных кабелей совокупной длиной почти 5,5 тыс. км, которая свяжет столицу страны Порт-Морсби рядом других городов. Также сеть будет протянута до острова Манус, на котором находится совместная военно-морская база США и Австралии.

По словам У.Думы, проект был согласован два года назад и уже завершен на 60%.

В сентябре посол США в Австралии Джеймс Карузо говорил о том, что США, Австралия и Япония готовят ответное предложение объемом $200 млн для Папуа-Новой Гвинеи в ответ на опасения растущего влияния Китая в регионе, однако министр заявил, что конкретных альтернативных предложений от западных партнеров не поступало.

Ранее Huawei по сути лишилась контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования в США на фоне обвинений в том, что это оборудование используется для сбора информации интересах властей КНР.

Теги: #гвинея #huawei
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