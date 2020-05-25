События

11:02 25.05.2020

Освобожден ещё один украинец, захваченный пиратами в Гвинейском заливе 19 апреля

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Освобожден ещё один украинец, захваченный пиратами в Гвинейском заливе 19 апреля

Ещё один украинец из числа захваченных в плен пиратами в Гвинейском заливе 19 апреля членов экипажа MV "TOMMI RITSCHER", прибыл в Европейский Союз, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Посольство Украины в Нигерии обеспечило миграционные и таможенные процедуры. Наш моряк уже в одной из стран ЕС. Вскоре будет репатриирован на Родину", - написал он в Twitter.

Как сообщалось, ранее удалось освободить семерых граждан Украины, входивших в состав экипажа MSC TALIA F и взятых в плен пиратами 22 марта.

Теги: #пленники #кулеба #гвинея #пираты
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Интерфакс-Украина
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