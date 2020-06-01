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18:25 01.06.2020

Глава ВОЗ заявил о новой вспышке Эболы в Африке

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Глава ВОЗ заявил о новой вспышке Эболы в Африке

Новая вспышка геморрагической лихорадки Эбола зафиксирована на западе Демократической Республики Конго (ДРК), на месте уже работают эксперт Всемирной организации здравоохранения, сообщил в понедельник глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, вспышка зафиксирована в районе города Мбандаки.

"Минздрава ДРК выявило шесть случаев заболевания, в том числе четыре летальных исхода", - написал гендиректор ВОЗ в Твиттере.

"Сотрудники ВОЗ уже находятся в Мбандаке для оказания помощи в борьбе с новой вспышкой Эболы", - сообщил он.

"Страна уже находится на финальной стадии борьбы с Эболой в восточной части, а также с COVID19 и с крупнейшей в мире вспышкой кори", - отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, нынешняя вспышка Эболы служит напоминанием о том, что коронавирус - это не единственная угроза жизни и здоровью, с которой сталкиваются люди.

Эпидемия Эболы в ДРК началась в июле-августе 2018 года, в основном в отдаленных восточных провинциях страны Итури и Северное Киву. В результате, по данным СМИ, от болезни скончались более двух тысяч человек. Это уже вторая эпидемия Эболы за последнее десятилетие. Первая была в Западной Африке в 2013-2016 гг. Она унесла, по официальным данным, более 11 тыс человек.

Теги: #африка #воз #эбола
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