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15:06 03.02.2021

Ассоциация БЭМ поддержала кандидатуру советника главы ОП Магомедова на должность главы НКЦБФР

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Ассоциация БЭМ поддержала кандидатуру советника главы ОП Магомедова на должность главы НКЦБФР

Ассоциация "Биржевые и электронные площадки" (БЭМ) поддержала кандидатуру внештатного советника главы Офиса президента (ОП) и экс-директора "Аструм Капитал" Руслана Магомедова на должность главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), сообщила ассоциация в пресс-релизе в среду. 

"Руслан Магомедов имеет опыт и знания для того, чтобы возглавить государственный коллегиальный орган. Поэтому Ассоциация БЭМ поддерживает кандидатуру на пост главы НКЦБФР и благодарит президента за то, что прислушался к мнению участников рынка", - процитировала пресс-служба директора Ассоциации Олега Падалку.

Как сообщалось, Магомедов вечером 1 февраля подал декларацию за 2020 год, которая свидетельствует о том, что он претендует на должность главы НКЦБФР.

Магомедов в 2016 году претендовал на должность главы правления Нацдепозитария Украины, также он входил в биржевой совет Украинской биржи.

НКЦБФР формируется в составе ее главы и шести членов комиссии, которые назначаются на срок шесть лет. Нынешний глава комиссии Тимур Хромаев и три ее члена – Дмитрий Тарабакин, Александр Панченко и Игорь Назарчук – были назначены указами президента от 30 января 2015 года, а Максим Либанов – от 28 февраля 2018 года. Еще две позиции членов комиссии остаются вакантными.

Профессиональная ассоциация участников рынков капитала и дерривативов (ПАРД), которая является саморегулирующейся организацией (СРО) хранителей и торговцев, на минувшей неделе предложила ОП рассмотреть четыре кандидатуры в новый состав регулятора – Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в том числе и Магомедова. Другие кандидатуры, помимо него, - президент ПАРД с 2002 года Алексей Кий, экс-глава "Тройка Диалог Украина" и глава правления "Украинской биржи" (УБ) Артемий Ершов, экс-глава Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка (АРИФРУ) Юрий Бойко. Помимо этого, ПАРД предлагает продлить на новый срок полномочия члена НКЦБФР Тарабакина.

Ранее общественный союз "Украинское объединение рынков капитала" (UCMA) также рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому шесть кандидатур на должности членов НКЦБФР. Среди них президент ПАРД Кий, депутат Верховной Рады VII-VIII созывов Павел Ризаненко, глава экспертного совета по вопросам корпоративного права UCMA Оксана Параскева, экс-член НКЦБФР Николай Бурмака и экс-замдиректора департамента Комиссии Елена Величко. Союз также просил продлить полномочия на второй срок члена НКЦБФР Александра Панченко.

Теги: #нкцбфр #магомедов
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