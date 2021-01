Джек Ма впервые появился на публике после отмены IPO Ant

Основатель китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd. миллиардер Джек Ма показался на публике впервые с осени, когда было приостановлено первичное публичное размещение акций (IPO) контролируемой им Ant Group Co., пишут газеты The Wall Street Journal и Financial Times со ссылкой на китайские СМИ.

Как сообщается, Джек Ма в среду выступил по видеосвязи на благотворительном мероприятии. Это сообщение подтвердил изданиям представитель благотворительного Фонда Джека Ма, по словам которого бизнесмен 20 января "принял участие в онлайн-церемонии" ежегодного мероприятия в поддержку сельских учителей Китая.

Видеозапись этого мероприятия была опубликована в интернете, также пишет Bloomberg. Подлинность видео агентству подтвердила Ant Group. В ходе выступления Джек Ма не упоминал о недавнем конфликте с властями КНР, отмечает агентство.

Котировки акций Alibaba на Гонконгской фондовой бирже подскочили в среду более чем на 9%.

В начале ноября власти Китая остановили IPO Ant, объем которого должен был составить рекордные $34 млрд. WSJ сообщала, что это решение было принято лично председателем КНР Си Цзиньпином, которого Джек Ма разозлил своей критикой действий страны в сфере финансового регулирования.

С момента октябрьского выступления на финансовом форуме в Шанхае, в ходе которого Джек Ма критически высказался о действиях китайских регуляторов, миллиардер не появлялся на публике. Власти сообщали о том, что он участвовал во встрече с представителями регулирующих органов КНР 2 ноября - незадолго до отмены IPO Ant.

Очевидное отсутствие на публике Джека Ма вызвало множество вопросов о его местонахождении.

В ноябре он не появился в телевизионном шоу, в котором должен был участвовать, о чем писала FT. Тогда представитель Alibaba сообщила, что это связано с ошибкой в планировании графика миллиардера. Однако эксперты отмечают, что исчезать из поля зрения общества в период юридических и регулятивных разбирательств нехарактерно для китайских бизнесменов.

Alibaba, наряду с рядом других компаний сферы финансовых технологий, в последнее время также попала в поле зрения антимонопольных регуляторов Китая. В конце декабря Государственное управление по регулированию рынка КНР начало расследование в отношении онлайн-ритейлера, который подозревается в заключении эксклюзивных соглашений о сделках и совершении других видов монополистической деятельности.