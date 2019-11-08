Экономика

11:37 08.11.2019

Основатель Alibaba Джек Ма видит большой потенциал в Украине

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Основатель Alibaba Джек Ма видит большой потенциал в Украине

Основатель Alibaba Group Джек Ма на Киевском экономическом форуме признался, что давно увлечен Украиной и видит у нее большой потенциал для развития.

"Такая чудесная комбинация, как эта, не может не работать", - заявил он на КМЭФ, отметив среди достоинств Украины плодородную землю, открытых и готовых к изменениям людей, красивых женщин, богатую историю.

Основатель Alibaba добавил, что немного в мире стран, где президенту чуть больше 40, премьеру 30 с чем-то, а отдельным министрам 28, и это позитивно.

Джек Ма отметил, что будет приглашать своих бизнес-партнеров посетить Украину.

По его мнению, украинско-китайские отношения должны активно развиваться.

Он также призвал исправить ситуацию, когда товары по AliExpress идут в Украину четыре-семь дней "как в прошлом столетии".

Во время своего визита в Украину Джек Ма встретился с президентом, посетил ряд университетов и будет также с визитом в столичном инновационном парке Unit City.

Теги: #джек_ма #alibaba
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