Alibaba планирует добиться углеродной нейтральности операций к 2030 году

Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. рассчитывает добиться углеродной нейтральности собственных операций к 2030 году, пишет GreenDeal.

Кроме того, Alibaba ставит целью к этому же времени сократить наполовину выбросы в цепочках поставок, сообщил главный исполнительный директор компании Дэниел Чжан.

Среди шагов, которые планирует сделать Alibaba для реализации своего плана, — более активное использование возобновляемых источников энергии в дата-центрах, а также услуг логистических операторов, пользующихся электромобилями.

Сервис Alibaba Cloud планирует, что к 2030 году 100% используемой компанией энергии будет «чистой».

Кроме того, интернет-ритейлер будет содействовать снижению выбросов продавцов и покупателей, пользующихся платформой компании, ставя целью сокращение выбросов на 1,5 гигатонны к 2035 году. В частности, Alibaba планирует запустить инициативы, которые будут поощрять дружественное экологии поведение или стимулировать его.

«Мы будем использовать наше уникальное влияние как оператора платформы для мобилизации действий и изменений в поведении потребителей, продавцов и наших партнеров в Китае и по всему миру», — заявил Чжан.

В компании появится новый орган для контроля ее ESG-практик, а комитет по вопросам устойчивости в совете директоров Alibaba возглавит независимый директор Джерри Ян, являющийся сооснователем Yahoo Inc.