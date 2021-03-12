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17:56 12.03.2021

Пекин может обложить Alibaba рекордным штрафом

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Пекин может обложить Alibaba рекордным штрафом

Власти КНР могут обложить рекордным штрафом китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA), а также потребовать от компании продажи активов, не имеющих отношения к ее основным операциям в сфере онлайн-коммерции, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, подход Пекина к Alibaba будет более мягким, чем к контролируемой ею Ant Group, крупнейшей в Китае компании сферы финансовых технологий. Власти КНР не стремятся разрушить Alibaba, но хотят, чтобы она дистанцировалась от своего основателя Джека Ма и более тесно сотрудничала с Коммунистической партией.

Размер штрафа, который будет наложен на Alibaba антимонопольными регуляторами Китая, превысит рекордные в корпоративной истории страны $975 млн, выплаченные американской Qualcomm, говорят источники. Антимонопольное расследование в отношении компании было начато в КНР в декабре 2020 года.

Рассматриваемые властями меры будут болезненными для Alibaba, но некритичными: в отличие от Ant, в которой Пекин видит угрозу финансовой стабильности для страны, Alibaba считается гордостью Китая, примером технологических инноваций, и, кроме того, компания играет ключевую роль в экономике КНР. Порядка 780 млн китайских потребителей, или половина населения страны, в прошедшем году делали покупки на платформах Alibaba.

Для компании, годовая прибыль которой составляет порядка $20 млрд, даже крупный штраф не слишком страшен. Однако есть опасения, что китайские регуляторы не ограничатся штрафом в своем давлении на Alibaba.

Капитализация Alibaba, акции которой торгуются в Нью-Йорке и Гонконге, снизилась более чем на $200 млрд - примерно на 25% - с того момента, как Пекин начал наступление на бизнес-империю Джека Ма в конце прошлого года.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года власти КНР отменили IPO Ant после того, как Джек Ма выступил на финансовом форуме в Шанхае, где критически высказался о действиях китайских регуляторов. WSJ сообщала, что это решение было принято лично председателем КНР Си Цзиньпином.

Ant по требованию китайских властей проводит реструктуризацию, которая превратит финтех-гиганта в финансовый холдинг и сделает его объектом требований к капиталу, аналогичных тем, которые применяются к банкам. В рамках реорганизации все бизнесы Ant будут переданы холдинговой компании, включая такие сферы, как блокчейн и доставка еды.

В случае с Alibaba китайские власти ведут себя более осторожно. В декабре, когда антимонопольный регулятор объявил о начатом расследовании, от компании потребовали продолжать работу в прежнем режиме, поскольку перебои в функционировании ее сервисов могут коснуться пользователей по всему миру.

Кроме того, в преддверии размещения облигаций Alibaba в январе Джек Ма, отсутствие которого на публике с октября прошлого года вызывало крайнее беспокойство международных инвесторов, выступил по видеосвязи на благотворительном мероприятии. Это привело к скачку акций Alibaba и позволило компании успешно разместить облигации на $5 млрд. Компания сообщила, что часть средств от размещения бондов направит на строительство "зеленого жилья, антикризисные меры в ответ на COVID-19 и на проекты в сфере возобновляемой энергетики" - приоритетные для государства направления.

Джек Ма покинул пост председателя совета директоров Alibaba еще в 2019 году и постепенно сокращал долю в компании. Согласно данным на июль 2020 года, он владел менее 5% акций Alibaba.

Теги: #alibaba #штрафы
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