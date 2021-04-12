Китайский регулятор оштрафовал Alibaba на рекордные $2,8 млрд

Государственное управление по регулированию рынка КНР (SAMR) оштрафовало китайского интернет-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. на 18,228 млрд юаней ($2,78 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства.

Регулятор потребовал от Alibaba прекратить противоправную деятельность и наложил штраф в размере 4% выручки компании за 2019 год. Размер штрафа стал рекордным в корпоративной истории страны, превысив предыдущий максимум в $975 млн, которые американская Qualcomm выплатила в 2015 году.

Главный исполнительный директор Alibaba Даниэль Чжан заявил журналистам в понедельник, что компания снизит тарифы для поставщиков и инвестирует в улучшение технологий и инструментов для них на своей платформе.

"Мы понесем дополнительные затраты, но мы не рассматриваем это как разовые расходы, - сказал он. - Мы рассматриваем это как необходимое вложение, чтобы наши продавцы могли лучше работать на нашей платформе".

CEO отметил, что компания использует имеющуюся ликвидность для выплаты штрафа, о котором было объявлено в субботу, сообщает The Wall Street Journal.

Alibaba "злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке услуг онлайн-платформ для розничной торговли в Китае с 2015 года, вынуждая онлайн-продавцов открывать магазины или принимать участие в рекламных акциях на своих платформах" без права выбора, говорилось в заявлении SAMR. В частности, продавцам запрещалось открывать магазины на других платформах.

Действия Alibaba мешали конкуренции на китайском рынке услуг с участием торговых онлайн-платформ, препятствуя свободному потоку товаров, услуг и ресурсов, нарушая законные права и интересы продавцов, а также интересы потребителей.

SAMR также подготовило для корпорации Alibaba административную инструкцию, требующую от компании навести порядок и исправить ошибки, усилить внутренний контроль и надзор за соответствием регулятивным требованиям, а также в течение трех лет отчитываться перед регулятором по результатам внутренней проверки, сообщает агентство "Синьхуа".

Согласно антимонопольному законодательству КНР, Alibaba могла быть оштрафована на величину от 1% до 10% годовой выручки, которая по итогам 2019 года составляла 455,7 млрд юаней, отмечает South China Morning Post. Регулятор заявил, что решил оштрафовать Alibaba на сумму, эквивалентную 4% дохода, с учетом "продолжительности и степени" проступка, а также "углубленной самопроверки" и "упреждающего исправления".

Alibaba за многие годы создала внушительный портфель медиаактивов: компания владеет долей в Weibo, англоязычной гонконгской газетой South China Morning Post и некоторыми другими активами.

В ноябре 2020 года власти КНР отменили IPO контролируемой крупнейшей в Китае компании сферы финансовых технологий Ant Group (подконтрольной Alibaba) после того, как основатель компании Джек Ма выступил на финансовом форуме в Шанхае, где критически высказался о действиях китайских регуляторов.

Сам Джек Ма покинул пост председателя совета директоров Alibaba еще в 2019 году и постепенно сокращал долю в компании. Согласно данным на июль 2020 года, он владел менее 5% акций Alibaba.

Новость о штрафе вызвала положительную реакцию рынка, поскольку некоторые эксперты прогнозировали, что размер наказания будет более значительным. Цена акций Alibaba подскочила на 7,9% в ходе торгов в Гонконге в понедельник.

"Несмотря на рекордную сумму штрафа, мы думаем, что это (обнародование его размера - ИФ) должно снять серьезную нагрузку с Alibaba и сместить фокус рынка обратно на фундаментальные показатели", - цитирует аналитиков Morgan Stanley издание MarketWatch.

"Теперь штраф определен, и неуверенность рынка в отношении Alibaba снизится", - заявил аналитик Everbright Sun Hung Kai Кенни Нг.