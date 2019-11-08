Украина должна усовершенствовать покрытие интернетом, логистику и платежи для развития е-коммерции – Ма

Украине следует усовершенствовать логистическую инфраструктуру, покрытие интернетом и электронные платежи для развития электронной торговли, полагает основатель Alibaba Group Джек Ма.

"Три вещи, которые Украине следовало бы развивать: интернет-инфраструктура, логистика и электронные платежи. И к тому же предпринимательство. Если эти четыре составляющие будут готовы, у Украины появятся огромный потенциал в интернете", – сказал Ма в ходе Киевского международного экономического форума в Киеве в пятницу.

Ма отметил, что был разочарован, узнав, что доставка товаров из Китая в Украину занимает четыре-семь дней.

"Это показатели прошлого века. Их нужно улучшить", – сказал он.