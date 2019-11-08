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11:43 08.11.2019

Украина должна усовершенствовать покрытие интернетом, логистику и платежи для развития е-коммерции – Ма

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Украина должна усовершенствовать покрытие интернетом, логистику и платежи для развития е-коммерции – Ма

 Украине следует усовершенствовать логистическую инфраструктуру, покрытие интернетом и электронные платежи для развития электронной торговли, полагает основатель Alibaba Group Джек Ма.

"Три вещи, которые Украине следовало бы развивать: интернет-инфраструктура, логистика и электронные платежи. И к тому же предпринимательство. Если эти четыре составляющие будут готовы, у Украины появятся огромный потенциал в интернете", – сказал Ма в ходе Киевского международного экономического форума в Киеве в пятницу.

Ма отметил, что был разочарован, узнав, что доставка товаров из Китая в Украину занимает четыре-семь дней.

"Это показатели прошлого века. Их нужно улучшить", – сказал он.

Теги: #джек_ма #украина #alibaba
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