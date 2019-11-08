Экономика

20:05 08.11.2019

Зеленский предложил Джеку Ма открыть R&D-центр в Украине

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Зеленский предложил Джеку Ма открыть R&D-центр в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил основателю компании Alibaba Group Джеку Ма открыть в Украине R&D-центр для расширения работы в европейском регионе.

Зеленский выразил заинтересованность в сотрудничестве во время встречи с Ма в Киеве, сообщила пресс-служба президента.

"У нас очень амбициозные цели. Мы хотим полностью перезагрузить Украину, чтобы в стране появлялись такие люди, как вы", - заявил Зеленский во время встречи.

Он рассказал Ма о проекте "Государство в смартфоне" и подчеркнул важность цифровых технологий в трансформации страны. Он сообщил, что заинтересован в совместных образовательных проектов в сфере информационных технологий.

Также Зеленский отметил, что Украина имеет одних из лучших в мире специалистов по data analytics и может предложить действительно сильную экспертизу для создания центра анализа данных и искусственного интеллекта (data analytics and artificial intelligence).

Теги: #джек_ма #зеленский #бизнес
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