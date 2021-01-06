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10:14 06.01.2021

"Госгидрография" за 2020 год обследовала более 14 тыс. км водных путей

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"Госгидрография" за 2020 год обследовала более 14 тыс. км водных путей

Государственное учреждение "Госгидрография" в 2020 году обследовало 14651 линейный километр морского и речного дна в рамках гидрографических работ на морских акваториях, внутренних водных путях (ВВП) Украины и топографо-геодезических работ в пятикилометровой зоне побережья Украины.

Как сообщается на сайте "Госгидрографии", для получения материалов для корректуры морских навигационных карт и пособий в течение полевого сезона-2020 были выполнены многолучевые съемки рельефа дна путей установления движения судов, районов с интенсивным судоходством, подходных каналов и акваторий Южного, Одесского, Черноморского, Херсонского, Николаевского и других портов, морских судоходных каналов, участков якорных стоянок, отвалов грунта и т. п.

"Работы были проведены в следующем объеме: гидрографические съемки на акваториях морпортов, во внутренних морских водах и прибрежных морских акваториях – 11 620 лин. км; гидрографические съемки ВВП на каскаде водохранилищ на р. Днепр – 2 813 лин. км; топографо-геодезические работы в пятикилометровой зоне побережья Украины - 218 лин. км", - говорится в сообщении.

В настоящее время проходит следующий этап – обработка материалов гидрографических съемок для корректуры морских и речных навигационных карт и пособий для плавания.

"Госгидрография" отмечает, что ее сотрудники регулярно осуществляют поиск и обследование навигационных опасностей, таких как: затопленные объекты, затонувшие суда, характерные природные особенности рельефа морского дна, которые могут представлять угрозу для навигации судов.

"Госгидрография" является правопреемником Центрального, Керченского, Николаевского, Одесского и Севастопольского государственных гидрографических предприятий; научно-исследовательского центра "Укрморкартография". Является научно-производственным комплексом, основанным на государственной собственности, входит в сферу управления Мининфраструктуры Украины.

Теги: #госгидрография #обследование
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