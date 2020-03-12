У прибывших в Борисполь граждан Китая коронавирус не обнаружен

У прибывших в Борисполь граждан Китая заболевание коронавирусом не подтвердилось, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Заболевание коронавирусом у двух граждан Китая, которые прибыли сегодня в аэропорт "Борисполь", не подтвердилось. У женщины, которая прилетела с мужем, была повышенная температура тела. После обследования эпидемиологами санитарно-карантинного пункта аэропорта их, согласно процедуре, доставили в Александровскую клинической больницы столицы. На момент госпитализации в обоих не обнаружили никаких симптомов заболевания. Медики тест на выявление коронавируса. Результаты теста и у женщины, и у мужчины – отрицательные", - говорится в сообщении.

В настоящее время пациентов оставили в больнице до четверга для проведения дополнительных обследований.