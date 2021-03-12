У президента Армении осложнения в связи с перенесенным COVID-19, он проходит обследование в медцентре

В связи с перенесенным коронавирусом у президента Армении Армена Саркисяна возникли осложнения, сообщили "Интерфаксу" (Interfax.ru) в пресс-службе президента.

"В связи с перенесенным коронавирусом у президента Армении возникли осложнения. В настоящее время он проходит обследование в медцентре "Астхик"", - отметили в пресс-службе.

5 января стало известно, что президент Армении заразился COVID-19 в Лондоне, где встречал Новый год с семьей и внуками, а также перенес операцию на ноге. 13 января он был госпитализирован в британской столице.

15 февраля Саркисян вернулся из Лондона в Ереван.