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11:25 13.01.2021

Президент Армении, заразившийся в Британии COVID-19, госпитализирован

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Президент Армении, заразившийся в Британии COVID-19, госпитализирован

Президент Армении Армен Саркисян, заразившийся в Лондоне коронавирусной инфекцией COVID-19, направлен в больницу, сообщает в среду его пресс-служба.

"Президент Армении, который заразился коронавирусной болезнью и лечился в домашних условиях, госпитализирован. Болезнь протекает в тяжелой форме. У президента наблюдаются присущие этому состоянию симптомы - высокая температура, двустороннее воспаление легких", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе уточнили, что президент госпитализирован в Лондоне.

5 января пресс-служба президента сообщила, что Саркисян заразился коронавирусом в британской столице, где встречал Новый год с семьей и внуками, а также перенес операцию на ноге.

Теги: #саркисян #covid_19
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