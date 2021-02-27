Политика

17:51 27.02.2021

Премьер Армении вторично направил президенту ходатайство об увольнении начальника Главного штаба

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Премьер Армении вторично направил президенту ходатайство об увольнении начальника Главного штаба

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь направил президенту республики Армену Саркисяну ходатайство об увольнении начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна.

"Президент республики решил вернуть обратно в аппарат премьер-министра проект указа об увольнении начальника ГШ ВС. Это решение отнюдь не способствует развязке ситуации", - написал Пашинян на своей странице в фейсбуке.

Он сообщил, что в установленном порядке вновь направил ходатайство об увольнении Гаспаряна президенту Армении.

"Ожидаю, что указ будет подписан в установленном порядке", - отметил Пашинян.

Теги: #саркисян #пашинян #генштаб
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